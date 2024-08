Mercato : Le PSG le recale, un club étranger jubile !

Axel Cornic

Alors que tout le monde s’attendait à voir le Paris Saint-Germain se tourner vers un attaquant de pointe après la blessure Gonçalo Ramos, c’est un autre profil qui a fait parler ces derniers jours. Il s'agit évidemment d’Ademola Lookman, attaquant extrêmement polyvalent qui ne devrait finalement pas quitter son club de l’Atalanta pour poser ses valises en France.

Le mercato n’est pas encore fini pour le PSG, qui pourrait boucler encore quelques coups dans les derniers jours. C’est le cas en attaque, un secteur affaibli par la récente blessure à la cheville de Gonçalo Ramos, qui sera absent pour au moins trois mois. Et on pensait que la première de ces recrues de dernière minute pouvait venir de Serie A...

Déjà la fin pour Lookman ?

La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que le PSG aurait pris contact avec l’entourage d’Ademola Lookman, juste avant la Supercoupe d’Europe opposant son club de l’Atalanta au Real Madrid. Un accord contractuel aurait même été trouvé, avec li Nigérian qui aurait plus que doublé son salaire en ralliant Paris, arrivant à 4,5M€ par an. Mais le vent semble avoir tourné, puisque l’Atalanta n’aurait jamais reçu d’offre concrète et selon plusieurs médias cette piste serait tombée à l’eau.

La Juventus se frotte les mains !

Un coup dur pour le PSG, qui aurait pu s’offrir les services d’un joueur très intéressant, surtout pour le jeu prôné par Luis Enrique. Mais ce dossier semble tout de même faire un heureux ! Tuttosport fait en effet remarquer que l’échec parisien avec Ademola Lookman devrait profiter à la Juventus, qui a désormais la voie libre pour Nico Gonzalez. Ce dernier était en effet le remplaçant rêvé par l’Atalanta en cas de départ du Nigérian, mais maintenant qu’un tel scénario semble être écarté, il aurait été décidé de mettre un terme aux négociations avec la Fiorentina.