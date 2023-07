Mercato : Le PSG en panique, que doit faire Mbappé ?

La rédaction

Actuellement écarté de l'équipe première du PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans les prochaines semaines. Le club parisien cherche à se séparer de son numéro 7, et le suspecte même d'avoir conclu un accord avec le Real Madrid pour une signature en 2024. Mais à côté du club espagnol que Mbappé rêve de rejoindre, tous un tas de prétendants se sont récemment manifestés concernant la signature du prodige de Bondy. Rester, partir, que devrait faire Kylian Mbappé selon vous ?

L'avenir de Kylian Mbappé embrase la toile depuis plusieurs semaines. Le capitaine de l'équipe de France met sous pression le PSG qui cherche absolument à éviter un scénario catastrophe dans lequel le Français partirait libre au Real Madrid en 2024. Ce dimanche, RMC Sport annonce même que les dirigeants parisiens s'attendent à une offre misérable de la part du club madrilène dans les prochaines semaines concernant cette opération.

PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Mbappé https://t.co/lDaxfyCH1y pic.twitter.com/Lb84ASTOo2 — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Mbappé vers le Real Madrid en 2024 ?

C'est désormais la tendance la plus confirmée dans cette opération Mbappé. Le numéro 7 du PSG pourrait honorer sa dernière année de contrat à Paris avant de s'envoler vers le Real Madrid libre de tout contrat. AS précisait d'ailleurs ces derniers jours que le club madrilène aurait été surpris des dernières rumeurs concernant une potentielle arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole ces prochaines semaines.

Mbappé possède de nombreux prétendants pour l'après PSG