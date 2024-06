Mercato : Le PSG boucle son premier transfert, la liste s’élargit

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes en France, on connaît déjà le premier renfort de l’été au PSG. Le club de la capitale annoncera prochainement l’arrivée du gardien russe de Krasnodar Matvey Safonov, qui devrait rapidement devenir le 13e portier à porter le maillot parisien en Ligue 1 depuis l’arrivée de QSI.

Le PSG s’embarque encore dans un gros chantier cet été. Alors que du renfort est attendu à tous les postes, c’est dans les cages que la formation parisienne va se montrer active pour démarrer le mercato avec le recrutement de Matvey Safonov. Il ne manque plus que l’officialisation dans ce dossier compris entre 15 et 20M€. C’est désormais une habitude dans l’histoire récente de voir le club de la capitale bousculer sa hiérarchie des gardiens, alors que douze joueurs sont déjà apparus au moins une fois dans les cages en Ligue 1 depuis le rachat du PSG par le Qatar.

12 gardiens ont porté le maillot du PSG depuis le rachat

Salvatore Sirigu est celui qui compte le plus d’apparitions en Championnat avec le PSG, disputant 145 rencontres entre 2011 et 2016. Viennent ensuite Gianluigi Donnarumma (80 matchs), Keylor Navas (75 matchs), Alphonse Areola (75 matchs) et Kevin Trapp (63 matchs). Gianluigi Buffon est loin derrière avec ses 17 matchs de Ligue 1, devançant Sergio Rico (13 matchs), Nicolas Douchez (11 matchs), Arnau Tenas (6 matchs), Marcin Bulka (2 matchs), Alexandre Letellier (2 matchs) et Ronan Le Crom (1 match). La liste reste la même lorsqu'on prend en compte les matches disputés par le PSG sur les autres compétitions depuis l’arrivée de QSI en 2011.

Safonov bientôt dans la liste