Mercato : Le PSG attend un champion du monde, il réclame son transfert !

Thomas Bourseau

Qui va prendre la place de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du PSG ? Le club parisien aurait activé plusieurs dossiers dont la piste menant à Julian Alvarez. A Manchester City, le champion du monde argentin traînerait son spleen et réclamerait son départ. Le Paris Saint-Germain connaîtrait déjà les modalités de l’opération.

Kylian Mbappé est parti et pour le remplacer, le Paris Saint-Germain aurait récemment ouvert le dossier Jadon Sancho qui plairait bien à l’entraîneur Luis Enrique. Mais en dehors de l’hexagone, un intérêt du PSG est évoqué concernant Julian Alvarez (24 ans) sous contrat à Manchester City jusqu’en 2028.

PSG - OM : Coup de théâtre à 20M€ sur le mercato ? https://t.co/QRTz95DqNg pic.twitter.com/Ci1qXsnjuD — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

Le prix du transfert de Julian Alvarez est connu ?

Deux ans après son arrivée de River Plate, Julian Alvarez a remporté la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup avec Manchester City, mais aussi la Coupe du monde et la Copa America avec l’Albiceleste. L’international argentin aimerait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent en club, lui qui n’est que la doublure d’Erling Braut Haaland chez les Skyblues. Le comité de direction de Manchester City accepterait de le vendre si, et seulement si, un club dégaine une offre de 60M€ avec potentiellement des bonus de 20M€ selon The Athletic.

Julian Alvarez veut quitter Manchester, l’Atletico de Madrid jette l’éponge ?

The Athletic confie que Julian Alvarez et sa famille aimeraient connaître un climat plus chaud que Manchester. L’Atletico de Madrid serait le prétendant numéro un d’Alvarez. Toutefois, les Colchoneros refuseraient catégoriquement de s’aligner sur les prétentions économiques de Manchester City. Le PSG aurait donc un boulevard pour le recrutement d’Alvarez.