Mercato : Le PSG a réalisé son rêve, il déballe tout

Alexis Brunet

Le 3 janvier dernier, le PSG remportait le Trophée des Champions, en battant Toulouse sur le score de deux buts à zéro. Lors de cette rencontre, Milan Skriniar s'est malheureusement blessé, et il a dû laisser sa place à Lucas Beraldo. Le Brésilien avait alors disputé son premier match avec sa nouvelle équipe. Et les encouragements des supporters ont fait de ce moment un rêve pour l'ancien joueur de Sao Paulo.

Le PSG peut déjà se vanter d'avoir remporté un titre cette saison. Le club de la capitale s'est en effet adjugé le Trophée des Champions, en battant Toulouse, vainqueur de la dernière Coupe de France , au mois de janvier. Kylian Mbappé et Kang-in Lee étaient les buteurs côté parisien (victoire 2-0).

Premier match avec le PSG pour Beraldo

Lors du Trophée des Champions, le PSG a gagné un titre, mais il a surtout perdu Milan Skriniar. Le défenseur slovaque s'est blessé, et il est encore en convalescence. Cela avait alors permis à Lucas Beraldo de faire sa première apparition avec le club de la capitale. Pour le site du PSG, le défenseur brésilien est revenu sur ce moment spécial, et surtout sur l'accueil des supporters. « Je savais que j'allais jouer, mais je ne savais pas comment les supporters allaient m'accueillir. Je ne savais pas qu’ils allaient m'applaudir comme ça, dès que je suis entré sur le terrain. Chaque fois que je prenais le ballon, les supporters m'acclamaient et criaient mon nom. C'était un véritable rêve, et c’est très gratifiant de pouvoir vivre un moment comme celui-là ici. »

Beraldo remercie les supporters du PSG