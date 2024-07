Mercato : Le PSG a fait son choix pour Kolo Muani

Amadou Diawara

Avant de se jeter sur Victor Osimhen, le PSG aimerait vendre. Un choix qui ne fait pas les affaires de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, tous deux désirant continuer leur séjour à Paris. Et même s'il voudrait conserver ses deux buteurs, le PSG serait toujours à l'écoute du marché.

Pour renforcer la pointe de son attaque, le PSG a recruté à la fois Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani lors du dernier mercato estival. Malgré tout, le club de la capitale voudrait relancer la piste menant à Victor Osimhen dans les prochains jours, comme indiqué par L'Equipe.

PSG : Ramos et Kolo Muani ne veulent pas partir

D'après les indiscrétions de L'Equipe, le PSG aimerait vendre avant de démarrer les hostilités pour le transfert de Victor Osimhen. Ce qui ne présage rien de bon pour Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. En privé, la direction du PSG se dit toujours à l'écoute du marché, même si la volonté commune de continuer avec les deux attaquants existe.

Le PSG est à l'écoute du marché

Toujours selon L'Equipe, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne veulent pas quitter le PSG lors de ce mercato estival. Et heureusement pour eux, ils n'ont reçu aucune consigne allant dans le sens d'un départ pour le moment. Reste à savoir si Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani seront bien au PSG à la fin du marché.