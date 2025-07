Mercato : Le plan machiavélique de l'OM pour virer l’entraîneur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Marcelo Bielsa ne sera donc resté qu’une saison à l’OM et on se souvient tous de son départ tonitruant après le premier match de son deuxième exercice sur le banc du club phocéen. En pleine conférence de presse, El Loco avait ainsi claqué la porte. Une véritable bombe qui serait visiblement le résultat d’un plan machiavélique orchestré par l’OM. Explications.

En 2014, Marcelo Bielsa débarque à l’OM en tant que nouvel entraîneur. Et il n’aura fallu que quelques mois à l’Argentin pour gagner le coeur des supporters phocéens. Sur la Canebière, on n’a pas oublié El Loco, surtout de son départ tonitruant. Après une première saison à l’OM et alors que la deuxième venait à peine de commencer, Bielsa a annoncé son départ après le premier match de Ligue 1 face à Caen.

« A 3 jours de la reprise du championnat, on modifie les termes d’un contrat » Mais quelles sont raisons qui ont poussé Marcelo Bielsa a quitté l’OM de cette façon ? Interprète de l’Argentin à Marseille, Salim Lamrani a balancé la vérité pour Le Phocéen, pointant notamment du doigt la direction olympienne qui aurait tout mis en oeuvre pour pousser Bielsa à s’en aller : « Marcelo Bielsa aimait beaucoup Marseille. Mais avec Bielsa, la parole donnée est sacrée. Quand à 3 jours de la reprise du championnat, on modifie les termes d’un contrat… Je ne sais pas si on se souvient des raisons pour lesquelles il a quitté l’OM. Il avait prolongé d’une saison, trois jours avant la reprise du championnat, il y a l’avocat du propriétaire qui vient voir Bielsa pour dire : « on a modifié ton contrat, on va t’enlever 10%. Mais pas à vous Marcelo, on va enlever 10% à votre staff » ».