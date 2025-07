Mercato : Le Paris FC se fait snober, il jubile !

Pour son grand retour en Ligue 1, le Paris FC ne souhaite pas faire de la figuration. Les dirigeants parisiens veulent réussir un gros mercato avec notamment quelques joueurs d’expérience. Benjamin André faisait partie des profils scrutés, mais le milieu de terrain a finalement décidé de prolonger l’aventure à Lille, pour le plus grand bonheur d’Oliver Létang.

C’est un feuilleton qui a fait couler beaucoup d’encre. Après six ans au LOSC , on pensait que le grand départ était arrivé pour Benjamin André , qui se disait ouvert à un autre challenge. Le milieu de terrain était notamment très attiré par une proposition du Paris FC , qui souhaitait miser sur sa grande expérience pour son retour en Ligue 1 . Mais malgré des approches très poussées, l’ancien joueur de Rennes a finalement pris une toute autre décision.

Létant est ravi de la prolongation d’André

La prolongation de Benjamin André était vue comme une priorité par Olivier Létang, qui a déclaré à travers un communiqué ô combien il était ravi de pouvoir encore compter sur son milieu de terrain la saison prochaine. « Je suis particulièrement heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Benjamin. Même si un joueur ne peut rien faire seul et que nous louons toujours les valeurs du collectif, Benjamin constitue assurément l’un des piliers de notre effectif, l’un des symboles du projet du Club, le cœur et l’ADN de notre équipe. L’homme incarne en effet parfaitement ce qu’est le LOSC, ses valeurs de combat, d’engagement, de solidarité, de résilience et de persévérance. Benjamin fait partie des locomotives de l’équipe et du vestiaire. Il est un Dogue et le reste aujourd’hui plus que jamais. Je tiens à le remercier personnellement, ainsi que sa famille, pour la confiance renouvelée. Nous allons continuer à construire l’avenir ensemble. » Le Paris FC va donc devoir trouver une nouvelle piste d’expérience pour son milieu de terrain.