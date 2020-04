Mercato : Le nouveau club de Mario Balotelli déjà connu ?

Foot - Mercato

Après la Serie A, Mario Balotelli pourrait rejoindre un tout nouveau championnat, la saison prochaine.

Le come-back de Mario Balotelli en Italie ne se passe pas vraiment bien. Les prestations de l’attaquant de Brescia ne sont pas fameuses et son club pointe actuellement à la dernière place de Serie A. Plusieurs sources ont donc expliqué qu’il ne devrait pas rester en Lombardie... et prendre la destination de la Turquie ! D’après les informations de Nicolo Schira, l’ancien de l’Olympique de Marseille intéresserait Galatasaray, qui lui proposerait un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option. Des négociations auraient actuellement lieu entre le club stambouliote et Mino Raiola, agent de Balotelli.

Mario #Balotelli could leave #Brescia this summer. #Galatasaray are really interested in the italian striker. Gala are ready to offer 2-years contract with option for another season. Talks ongoing with Mino #Raiola. #transfers