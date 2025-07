Mercato : Le gros retour qui va faire jubiler le PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Discret sur le mercato, le PSG pourrait récupérer beaucoup d’argent grâce à des joueurs ne faisant même plus partie du club. Cela concerne notamment Xavi Simons, vendu définitivement au RB Leipzig en janvier dernier. Le milieu offensif néerlandais souhaiterait d’ailleurs retourner au FC Barcelone, où il a passé une grande partie de sa formation.

Le PSG dispose d’un important budget. Au terme d’une saison couronnée de succès et également marquée par un beau parcours lors du mondial des clubs, Paris a pu engrangé de grosses sommes en plus de ses revenus télévisuels et marketing. Mais le club de la capitale pourrait également percevoir de gros montants grâce à certains transferts.