Mercato : Le coup de génie de l'OM !

Avec la Ligue des Champions qui arrive, l’Olympique de Marseille souhaite clairement se renforcer en ce mercato estival. Mais pas à tout prix, puisque les dirigeants phocéens semble vouloir respecter un cadre assez clair et on l’a notamment vu avec Ismaël Bennacer, dont l’option d’achat a été jugée trop élevée.

Tout ne pas perdu pour l’OM

Attention toutefois à la surprise ! D’après les informations de SportItalia, il ne fait toujours pas exclure un possible retour d’Ismaël Bennacer à l’OM avant la fin de ce mercato. Et cela pourrait même être possible à des montants inférieur à ce qui a pu se dire récemment, puisque l’AC Milan ne compte pas sur le joueur et souhaiterait s’en débarrasser.