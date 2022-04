Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : L’AS Monaco pourrait connaître un départ de taille !

Publié le 26 avril 2022 à 23h04 par Pierrick Levallet

Directeur sportif de l'AS Monaco, Paul Mitchell pourrait bien faire ses valises cet été. L'Anglais disposerait de quelques options en Premier League pour son avenir. Mais l'homme de 40 ans se sentirait également bien sur le Rocher.