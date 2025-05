Mercato : L’appel du pied lâché en direct au PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien joueur du PSG, Maxwell s’est ensuite reconverti au sein du club de la capitale, y intégrant l’organigramme. Le Brésilien était ainsi devenu coordinateur sportif, mais l’aventure est aujourd’hui terminée. Il n’empêche que la flamme pourrait se raviver avec le PSG, pour le plus grand bonheur de Maxwell.

Alors qu’on a connu Maxwell comme joueur du PSG entre 2012 et 2017, le Brésilien y a ensuite été dirigeant. En effet, c’est en tant que coordinateur sportif qu’il a aidé le club de la capitale. Une expérience que Maxwell a d’ailleurs particulièrement apprécié comme il a pu le faire savoir lors de son passage sur RMC ce lundi.

« J’espère toujours un jour pouvoir revenir »

Et si le Brésilien n’est aujourd’hui plus lié avec le PSG, Maxwell ne dit pas non pour un retour au sein du club de la capitale à l’avenir : « J’ai beaucoup aimé l’expérience. Après j’ai dû partir pour des raisons différentes. J’espère toujours un jour pouvoir revenir dans le club que j’aime beaucoup ».