Mercato : Lâché par le PSG, il peut toujours croire à son transfert

Depuis un an, Victor Osimhen est régulièrement lié au Paris Saint-Germain et cela s’est intensifié tout récemment, avec la blessure de Gonçalo Ramos à une cheville. Selon nos informations, l’attaquant du Napoli n’est pas dans les plans parisiens pour ce mercato estival, mais un autre gros club européen pourrait bien lui tendre la main.

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs de sa génération, Victor Osimhen semble être bien seul en ce moment. Son club du Napoli l’a en effet mis à l’écart et souhaite le vendre cet été, mais aucune véritable piste ne se précise pour lui. Et ça peut devenir vraiment problématique pour le joueur comme pour le club italien, puisque le mercato se termine dans seulement quelques jours.

Toujours rien pour Osimhen

Dans l’entourage du joueur, on aurait espéré voir un club faire une offre cet été et il s’agit évidemment du PSG. Pourtant, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n’existe aucune négociation entre le Napoli et Paris pour Victor Osimhen, même après la blessure de Gonçalo Ramos. Les montants réclamés sont trop importants et à moins que son prix ne soit largement revu à la baisse il n’y aura aucune tentative parisienne d’ici la fin du mercato.

« Mais si nous pouvons faire signer un 9, qui peut nous aider, faire la différence, nous essaierons »

Mais un autre club pourrait bouger et il s’agit de Chelsea, où l’on semble chercher un attaquant de pointe après la décision prise d’écarter Romelu Lukaku. « Vouloir faire signer un joueur pour le faire signer, mieux vaut ne pas le faire. Si une recrue vient pour améliorer l'équipe, alors nous le ferons même si nous sommes très contents de l'effectif actuel » a expliqué l’entraineur Enzo Maresca, en conférence de presse. « Mais si nous pouvons faire signer un 9, qui peut nous aider, faire la différence, nous essaierons, et tant pis si ce n'est pas possible ».