Mercato : La vente de l'OM s'accélère !

Publié le 31 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Quelques heures après la sortie de Bernard Tapie, qui a promis des changements à l'OM, c'est au tour de Fabrice Abriel d'en rajouter un couche.

« C’est vrai qu’en ce moment avec l’OM on a un peu de difficultés, mais j’ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer ». Cette petite phrase est signée Bernard Tapie et elle n'est évidemment pas passée inaperçue. Et pour cause, non seulement elle a été prononcée par l'une des personnes les plus importantes de l'histoire de l'OM, mais surtout, elle concerne le sujet qui passionne les fans olympiens, à savoir la vente du club. Interrogé à ce sujet, Fabrice Abriel, joueur de l'OM entre 2009 et 2011, en rajoute une couche.

«Ça vient du Moyen-Orient»