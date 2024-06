Mercato : La rupture est actée avec l'OM, son annonce relance tout ?

Amadou Diawara

Alors que Jonathan Clauss est en fin de contrat le 30 juin, l'OM aurait ouvert la porte à son départ lors de ce mercato estival. De son côté, le latéral droit de 31 ans ne serait pas contre un transfert vers un nouveau club. Malgré tout, Jonathan Clauss se projette toujours avec l'OM. En effet, l'international français a fait passer un message fort sur la prochaine saison.

L'OM a vécu une saison particulièrement animée. En effet, le club phocéen a dû changer d'entraineur à plusieurs reprises parce que les résultats ne suivaient pas. De surcroit, l'écurie présidée par Pablo Longoria a eu des problèmes avec ses supporters. Certains ultras ayant proféré des menaces de mort lors d'une réunion. Et pour ne pas arranger les affaires de l'OM, des tensions sont apparues avec Jonathan Clauss.

«Il n'y a pas de tricheurs dans le groupe»

D'après Téléfoot , l'OM aurait d'ailleurs ouvert la porte à un départ de Jonathan Clauss lors de ce mercato estival. Le numéro 7 marseillais n'étant pas contre un transfert vers un autre club à l'intersaison. Malgré tout, Jonathan Clauss continue de se voir à l'OM en 2023-2024, ayant fait passer un gros message sur le prochain exercice. « La saison a été compliquée pour l'OM en général. Avec du recul, ce n'est pas que négatif. Bien sûr, le fait de ne pas être européen la saison prochaine, c'est un échec clair, mais il faut en tirer beaucoup d'enseignements » , a déclaré Jonathan Clauss ce dimanche après-midi en conférence de presse.

«La saison prochaine, il faudra remettre les choses en place»