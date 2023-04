Mercato : La révolution débute, le PSG veut se débarrasser d'une star

Thibault Morlain

Alors que la saison est ratée au PSG malgré le titre de champion de France qui se profile, le club de la capitale souhaite revenir plus fort. Pour cela, Luis Campos préparerait un gros mercato et ça risque de bouger dans tous les sens. D'ailleurs, au rayon des départs, on pourrait notamment assister à un départ d'une des stars du PSG : Achraf Hakimi, lui qui est pourtant proche de Kylian Mbappé.

A quoi ressemblera le PSG la saison prochaine ? Cet été, beaucoup de choses pourraient changer au sein du club de la capitale, que ce soit sur le banc de touche que dans l'effectif. Luis Campos travaillerait ainsi sur le recrutement estival et plusieurs noms circuleraient déjà. D'ailleurs, selon les informations de TeamTalk , le PSG pourrait bien mettre en place une nouvelle stratégie à compter de ce mercato, faisant alors le choix de se tourner vers de jeunes Français talentueux.

Un avenir loin du PSG pour Hakimi ?

Et avec cette nouvelle politique, cela pourrait être fatal à certaines stars du PSG. Cela pourrait alors être le cas d'Achraf Hakimi. En effet, le média britannique assure que le Marocain pourrait faire ses valises cet été, lui qui a pourtant encore 3 ans de contrat avec le club de la capitale. Le PSG serait disposé à vendre Hakimi à condition de recevoir une offre satisfaisante.

Direction l'Angleterre ?

La porte serait donc ouverte pour Achraf Hakimi et certains clubs seraient déjà tentés de s'y engouffrer. A la recherche d'un arrière droit, Manchester United pourrait alors tenter sa chance avec le joueur du PSG. Il en serait également de même pour Chelsea. Intéressés de longue date par Hakimi, les Blues pourraient alors revenir à la charge et offrir Mauricio Pochettino, annoncé comme le futur entraîneur de Chelsea, le joueur qu'il a connu au PSG. Rendez-vous maintenant dans les semaines à venir pour voir comment évoluera ce dossier Achraf Hakimi...