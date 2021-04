Foot - Mercato

Mercato : La Fiorentina veut blinder Franck Ribéry !

Publié le 24 avril 2021 à 22h50 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Franck Ribéry, 38 ans, se serait vu proposer une nouvelle offre contractuelle par la Fiorentina. Une extension d’un an qui pourrait convaincre le Français de rester en Italie la saison prochaine.