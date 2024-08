Mercato : La drôle de mésaventure après avoir quitté le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé au PSG, Clément Chantôme avait momentanément quitté le club de la capitale lors de la saison 2013-2014. En effet, à l’époque, le milieu de terrain avait alors été prêté à Toulouse, où il aura joué 28 matchs en tout. Ayant rejoint ainsi la Ville Rose, Chantôme a rencontré un problème pour le moins inattendu pour son premier match avec le TFC.

Joueur du PSG entre 2006 et 2015, Clément Chantôme aurait joué un total de 249 matchs avec le club de la capitale. Durant son passage à Paris, le milieu de terrain a également connu un prêt d’un an. C’est à Toulouse que Chantôme était parti chercher du temps. Une expérience dont se souvient encore aujourd’hui le principal intéressé…

« Je me prépare et je n'ai pas mes chaussures »

Dans des propos accordés à L’Equipe, Clément Chantôme a raconté la mésaventure vécue à son arrivée à Toulouse. L’ancien joueur du PSG explique alors : « Quand je débarque à Toulouse, je n'avais jamais quitté le PSG. C'est un mardi et on joue le vendredi à Monaco. À Louis-II, je me prépare et je n'ai pas mes chaussures. Je demande à l'intendant où elles sont. Et là, il me dit qu'à Toulouse, ce sont les joueurs qui s'occupent de leurs chaussures ».

« Je suis d'entrée passé pour un con et un prétentieux »

« On a dû aller m'en acheter une paire en urgence. Moi qui étais un joueur discret et respectueux, je suis d'entrée passé pour un con et un prétentieux », a ensuite confié Chantôme sur comment le problème a donc été réglé.