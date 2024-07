Mercato : L’OM va boucler un gros coup, une priorité est révélée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’OM continue d’avancer au niveau de son mercato estival, et semble toucher au but au niveau de la signature de Mason Greenwood. L’ancien prodige de Manchester United est très emballé à l’idée de rallier le club phocéen, tandis que du côté des Red Devils, se séparer du joueur de 22 ans était une priorité absolue. Explications.

Le mercato estival de l’OM devrait s’accélérer dans les prochains jours. Le club phocéen, qui a d’ores et déjà bouclé les arrivées de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné, continue de travailler d’arrache-pied sur la constitution de l’effectif de Roberto De Zerbi pour la saison prochaine…

Mercato - OM : Coup de génie signé De Zerbi ? https://t.co/7uAJCLa6BO pic.twitter.com/zE3bk2bdUX — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Mason Greenwood va débarquer à l’OM

La prochaine recrue estivale de l’OM pourrait se nommer Mason Greenwood. A 22 ans, l’ancien prodige de Manchester United sort d’une saison très réussie en Espagne, avec Getafe où il a été prêté. Bien qu’accusé de violences conjugales et de tentative de viol en 2022, l’ex-international Anglais devrait rebondir à Marseille dans les prochains jours. Le dossier semble d’ailleurs sur le point de se finaliser, alors que l’OM a battu la Lazio Rome dans la course à la signature de l’ailier. Pour CaughtOffside, le journaliste italien Fabrizio Romano est revenu sur l’arrivée prochaine de Mason Greenwood à l’OM.

« C'était l'une des principales missions de Man United cet été »

« Manchester United a trouvé un accord de principe avec Marseille pour la vente de Mason Greenwood », a confié ce dernier, avant de préciser que la séparation avec le joueur de 22 ans était une priorité pour Manchester United : « C'était l'une des principales missions de Man United cet été, et maintenant l'accord entre les clubs est fait, nous n'attendons donc plus qu'un accord complet avec le joueur. Marseille a déjà le feu vert de Greenwood, qui est tenté par le projet et le club et qui travaille sous les ordres de Roberto de Zerbi, mais nous attendons toujours les contrats ».