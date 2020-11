Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus fait le point pour la prolongation de Dybala

Publié le 24 novembre 2020 à 21h20 par La rédaction

Joueur important de la Juventus, Paulo Dybala est en fin de contrat en 2022. Régulièrement annoncé sur le départ, l'international argentin entend poursuivre avec les Bianconeri, mais sa prolongation tarde à venir.