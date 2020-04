Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : De Boer a été surpris par De Ligt !

Publié le 28 avril 2020 à 21h50 par La rédaction

Ronald de Boer, qui a côtoyé Matthijs de Ligt en équipes jeunes de l’Ajax Amsterdam, ne comprend toujours le choix du défenseur de rejoindre la Juventus au lieu du FC Barcelone.