Mercato - Juventus : Cette sortie qui en dit long sur l'avenir de Cristiano Ronaldo...

Publié le 17 février 2021 à 1h30 par D.M.

Président du conseil d’administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge n’a pas tari d’éloges à l’égard de Cristiano Ronaldo, âgé aujourd’hui de 36 ans.

L’âge n’a pas d’emprise sur les performances de Cristiano Ronaldo. Agé de 36 ans, l’attaquant portugais est toujours aussi impressionnant sur les terrains de football, malgré les années qui défilent. Auteur de 16 buts en Serie A cette saison, l'ancien joueur du Real Madrid est actuellement le meilleur buteur du championnat italien avec Romelu Lukaku. Malgré son salaire élevé, les dirigeants de la Juventus seraient ravis des prestations de Ronaldo et envisageraient de lui proposer un nouveau contrat. L’international portugais pourrait prolonger son bail jusqu’en 2023 à en croire la presse italienne. Il sera alors âgé de 38 ans.

« Il peut continuer au haut très niveau pendant plusieurs années »