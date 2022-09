Foot - Mercato

Mercato : Jorge Sampaoli lâche une grosse indication sur son avenir

Publié le 21 septembre 2022 à 07h30 par Jules Kutos-Bertin

Parti de l’OM en juillet dernier, Jorge Sampaoli n’a toujours pas retrouvé de club. Si certaines rumeurs l’ont envoyé sur le banc de la sélection brésilienne, le technicien argentin a assuré qu’il n’avait pas été approché et qu’il n’avait discuté avec personne. De quoi maintenir le suspense sur son avenir.

Après une saison plus que satisfaisante avec une qualification directe en Ligue des Champions, Jorge Sampaoli a surpris tout le monde en prenant la décision de quitter l’OM. Mécontent du début de mercato du club olympien, le coach argentin a préféré quitter son poste plutôt que de partir au clash avec Pablo Longoria. Un choix qui a surpris tout le monde, y compris le président de l'OM.

Jorge Sampaoli toujours sans club

Depuis son départ de l’OM, Jorge Sampaoli est très discret. L’ancien sélectionneur de l’Argentine a accordé très peu d’interviews et n’a toujours pas retrouvé de club. Pour autant, sa carrière d’entraîneur est loin d’être terminée. Alors que certaines rumeurs l’envoyaient sur le banc du Brésil, Sampaoli a clarifié la situation.

🎙 EN VIVO | Jorge Sampaoli habla con #LosTenores sobre el futuro de su carrera: "Siempre busco jugadores que tengan amor por jugar a la pelota. No he tenido acercamientos con la selección de Brasil"👉🏼 Sigue acá la transmisión https://t.co/piGqPPcl7u pic.twitter.com/dHlWUUiCCb — Radio ADN (@adnradiochile) September 20, 2022

« Je n'ai pas été approché, et je n'ai parlé à personne »