Mercato : Javier Pastore connaît déjà son prochain club !

Publié le 14 mai 2020 à 11h55 par G.d.S.S. mis à jour le 14 mai 2020 à 11h56

Malgré tout l’intérêt qu’il suscite en Chine, Javier Pastore n’a aucune intention de rallier cette destination et souhaite retourner en Argentine.