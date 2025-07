Mercato : Incroyable, l’OM fait trembler la Premier League !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contrairement aux années précédentes, l'OM n'a cette fois-ci pas l'intention de remanier en profondeur son effectif et souhaite conserver ses cadres. A commencer par Leonardo Balerdi pour lequel le club phocéen réclamerait plus de 35M€. Une somme très importante qui fait même fuir les clubs les plus fortunés de Premier League.

Cet été, l'OM ne compte pas se séparer de ses cadres. Ou en tout cas, pas à n'importe quel prix. Selon les informations Pete O'Rourke, journaliste de Football Insider, les Marseillais réclament effectif plus de 35M€ pour lâcher Leonardo Balerdi.

L'OM réclame une folie pour Balerdi... « C'est une transaction difficile à réaliser ; il est le capitaine de Marseille, Marseille sera très réticent à le vendre, il faudrait donc une offre très, très importante pour convaincre Marseille. Newcastle devrait payer plus de 30 millions de livres sterling (environ 35M€), et la Juventus est également très intéressée par lui », assure-t-il dans le podcast Inside Track.