Mercato : Incroyable, le PSG lance un ultimatum à Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait à coeur de mener à son terme son contrat jusqu’à l’été 2024 au PSG lorsque le club de la capitale lui demanderait de prolonger son bail avec une promesse de vente pour 2024. Mbappé poserait ses conditions.

Le Paris Saint-Germain a récemment été sous le choc dans le feuilleton Kylian Mbappé. Initialement, tout était clair avec l’annonce du principal intéressé lors de la cérémonie des Trophées UNFP à la fin du mois de mai : sa présence au PSG la saison prochaine. Néanmoins, par le biais d’un courrier, Mbappé a fait savoir au Paris Saint-Germain qu’il ne comptait pas prolonger son bail en activant la clause afin de le rallonger d’une saison jusqu’en 2025.

Une promesse de vente l’été prochain en cas de prolongation

Une décision qui n’a pas plu au PSG. Selon la presse et comme The Times l’affirme, Kylian Mbappé se devrait de prolonger son contrat s’il souhaite poursuivre à Paris la saison prochaine. Le média britannique explique que le Paris Saint-Germain ferait une promesse à Kylian Mbappé : qu’il active la clause en question et quand arrivera l’été 2024, Mbappé disposera d’un bon de sortie pour un transfert d’un montant minimum de 100M€. Mais l'affaire semble loin d'être entendue au vu de la tournure des évènements.

Transferts : Mbappé change tout pour le nouvel entraîneur https://t.co/rg1KUOemnn pic.twitter.com/EZuK9EuT7b — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Mbappé demande un entraîneur et un effectif pour gagner la Ligue des champions