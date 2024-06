Mercato : Incroyable, il doit lâcher un chèque de 640 000€ pour signer au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Matvey Safonov n'est pas encore Parisien. Le portier du Krasnodar, pressenti pour devenir la première recrue estivale du PSG, est interdit de quitter la Russie en raison d'un différend avec son ex-femme. Le gardien de 25 ans va devoir verser un quart de ses revenus à titre de pension alimentaire pour pouvoir rejoindre la France.

Matvey Safonov fait parler de lui ce samedi. Le portier du Krasnodar est bien parti pour devenir la première recrue estivale du PSG. Le club parisien pourrait officialiser son arrivée dès le début du mercato (10 juin) à condition que le gardien parvienne à quitter la Russie.

Safonov retenu en Russie

En effet, Safonov a été condamné en février dernier à verser 640.000 euros à son ex-épouse. Une somme que n'a toujours pas touché Anastasia Kazachek. Pour pouvoir signer son contrat de quatre ans au PSG, le portier va devoir régler ce conflit.

« Ce ne sont que des rumeurs »