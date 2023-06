 Mercato : Il recale un gros club pour débarquer au PSG

Thomas Bourseau

Au PSG, Julian Nagelsmann serait susceptible de débarquer avec Thierry Henry dans le cadre de la succession de Christophe Galtier. Cette éventualité aurait pu ne jamais être discutée si jamais l’Allemand n’avait pas recalé Tottenham comme l’a avancé The Athletic.

Entre le PSG et Christophe Galtier c’est terminé. Comme Le Parisien l’avançait mardi, tendance confirmée par le10sport.com, la réunion qui a eu lieu entre Luis Campos et Galtier a entériné son licenciement qui n’a certes pas encore été officialisé, mais qui a déjà été convenu. Pour le remplacer, il semble que Julian Nagelsmann soit bien positionné dans l’esprit des dirigeants parisiens avec Thierry Henry en tant qu’adjoint. Sans club depuis son éviction du Bayern Munich en mars dernier, Nagelsmann a été annoncé du côté de Tottenham, mais a coupé court à toute éventuelle discussion avec le club londonien.

Pour rebondir, Tottenham aurait souhaité miser sur Nagelsmann

D’après The Athletic, Julian Nagelsmann aurait pendant longtemps suscité de l’admiration du côté du comité de direction de Tottenham. Pour plusieurs raisons, dont le fait que Nagelsmann dispose d’une signature de jeu et qu’il pourrait alors révolutionner la philosophie sportive de Tottenham comme Mauricio Pochettino avant lui. Et même si Luis Enrique a connu plus de succès dans sa carrière, le profil de Julian Nagelsmann plaisait plus aux Spurs que l’ancien coach du FC Barcelone et de la sélection espagnole.

Nagelsmann a refusé de rencontrer Tottenham