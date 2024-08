Mercato : Il quitte le PSG, le vestiaire a tremblé

Alexis Brunet

Pendant de très nombreuses semaines, le dossier Xavi Simons a tenu en haleine tous les supporters parisiens, qui voulaient que le Néerlandais revienne au PSG. Finalement, le milieu offensif a décidé d’être prêté une année supplémentaire au RB Leipzig. Le club allemand a toujours cru au retour du joueur de 21 ans, même si le vestiaire a eu peur à cause de l’intérêt du Bayern Munich.

Si le PSG a déjà recruté un gardien de but, un défenseur central et un milieu de terrain pour le moment, personne n’est arrivé pour renforcer le secteur offensif. Une hérésie pour certains quand l’on sait que le club de la capitale a perdu Kylian Mbappé cet été, parti au Real Madrid, et que Xavi Simons a été de nouveau prêté au RB Leipzig. Dans les prochaines semaines, les dirigeants parisiens vont donc sans doute accélérer pour essayer de mettre la main sur une ou deux recrues en attaque.

Mercato : Transfert à 40M€, le très gros coup du PSG https://t.co/hY79IbyJrS pic.twitter.com/aEj1He2C1l — le10sport (@le10sport) August 11, 2024

Xavi Simons était très convoité

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG voulait miser sur Xavi Simons cette saison. Luis Enrique était prêt à lui offrir une place de choix dans son onze de départ, mais finalement, le Néerlandais a décidé de revenir au RB Leipzig, encore une fois sous la forme d’un prêt. Le club allemand n’était pas seul sur le dossier, puisque le FC Barcelone, Manchester United et le Bayern Munich voulaient également recruter Xavi Simons.

Le vestiaire de Leipzig a eu peur face à l’intérêt du Bayern Munich pour Simons

Xavi Simons continuera donc sa progression au RB Leipzig cette saison. Le club allemand a toujours cru au retour du milieu offensif d'après Le Parisien. D'ailleurs, certains savaient que Xavi Simons ne reviendrait pas au PSG. Toutefois, le vestiaire du RB Leipzig a eu peur quand le Bayern Munich a signalé son intérêt pour le Néerlandais. Après cette deuxième saison à Leipzig, le joueur de 21 ans est censé revenir au PSG, car son prêt ne dispose pas d’option d’achat.