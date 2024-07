Mercato : Il prépare un coup en secret pour plomber le PSG

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'Athletic Bilbao et de l'Espagne, Nico Williams a alarmé à la fois le PSG et le FC Barcelone. Pour rafler la mise sur ce dossier, le club catalan aurait prévu de reprendre les discussions dans les prochains jours pour connaitre la position du joueur, et ce, dans le plus grand secret.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG souhaite recruter un nouvel ailier gauche pour pallier le départ de Kylian Mbappé, transféré au Real Madrid. Dans cette optique, le club présidé par Luis Campos aurait coché le nom de Nico Williams. Toutefois, le FC Barcelone serait également sur les traces de l'attaquant de l'Athletic Bilbao.

Mercato : Le PSG chasse une star, qui doit signer en priorité ? https://t.co/xc1JGqGWgj pic.twitter.com/aob4WIvC7G — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Le PSG veut recruter Nico Williams

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait on ne peut plus déterminé à recruter Nico Williams. Et malheureusement pour le PSG, le Barça serait convaincu d'obtenir le feu vert du crack de 22 ans, après avoir formulé une offre de contrat cette semaine.

Le Barça va poursuivre les pourparlers en toute discrétion

Pour ne pas arranger les affaires du PSG, de nouveaux contacts entre le FC Barcelone et le clan Williams seraient prévus dans les prochains jours. Le Barça voulant connaitre la position du joueur, qui est toujours en vacances. D'ailleurs, le club catalan compterait agir avec la plus grande prudence et dans le plus grand secret, désirant obtenir une réponse rapide de Nico Williams et finaliser son transfert au plus vite. Toujours selon Mundo Deportivo, le club présidé par Joan Laporta aurait les moyens d'assumer l'opération Williams, et ce, en restant dans les clous du fair-play financier. Le PSG est prévenu.