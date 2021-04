Foot - Mercato

Mercato : Franck Ribéry a reçu une nouvelle offre !

Publié le 16 avril 2021 à 14h20 par La rédaction mis à jour le 16 avril 2021 à 14h21

En fin de contrat en juin prochain, Franck Ribéry ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Entre la Fiorentina, Monza et la Bundesliga, le joueur de 38 ans n’a pourtant que l’embarras du choix.