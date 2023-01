Mercato - FC Nantes : Snobé par l’OM, Kombouaré accélère pour le récupérer

Thibault Morlain

Plus forcément en odeur de sainteté à Aston Villa avec Unai Emery, Morgan Sanson cherche une porte de sortie en ce mercato hivernal. Dernièrement, il était expliqué que l’ancien joueur de l’OM envisageait un retour en Ligue 1, deux ans après son départ du club phocéen. Et voilà qu’une opportunité pourrait se présenter à Sanson du côté du FC Nantes… malgré quelques complications à prévoir.

Une petite minute de jeu. Tel est le maigre bilan de Morgan Sanson cette saison en Premier League avec Aston Villa. Dans une situation compliquée du côté de Birmingham, le milieu de terrain français cherche donc à rebondir à l’occasion de ce mois de janvier et du mercato hivernal. L’Equipe confirme alors la tendance concernant la préférence de Sanson pour son avenir : retourner en Ligue 1. Passé par Montpellier et l’OM, celui qui avait quitté le club phocéen en janvier 2021 lorgne donc un retour dans l’Hexagone. Reste maintenant à trouver preneur.

Mercato - FC Nantes : Kombouaré viré, il lâche un terrible constat https://t.co/4BmL0jI87F pic.twitter.com/IWiZWOIBB3 — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Sanson au FC Nantes ?

Selon les derniers échos, Morgan Sanson rêvait d’un retour à l’OM. Mais du côté de la Canebière, l’intérêt ne serait pas réciproque. Il a alors été expliqué que le club phocéen aurait dit non à la piste menant au joueur d’Aston Villa. De quoi donc profiter à d’autres clubs de Ligue 1 et pourquoi pas au FC Nantes. Chez les Canaris, Antoine Kombouaré cherche des renforts pour la seconde partie de saison et son souhait pourrait être exaucé avec l’arrivée de Sanson, un joueur qu’il apprécie énormément. Selon les informations dévoilées par L’Equipe , les contacts seraient en cours entre les différentes parties.

Des obstacles à surmonter

Mais voilà qu’il y aurait quelques obstacles à régler avant d’acter une arrivée de Morgan Sanson au FC Nantes. Comme développé par le quotidien sportif, il y a tout d’abord la question du salaire. Aujourd’hui, Sanson émargerait à 350 000€ bruts par mois. Il n’empêche que l’ex-joueur de l’OM serait prêt à faire un effort pour faciliter l’opération. Autre interrogation : la compétitivité du joueur d’Aston Villa. Alors que Morgan Sanson n’a quasiment pas joué cette saison, son niveau physique peut donc refroidir le FC Nantes…