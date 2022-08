Foot - Mercato - FC Nantes

FC Nantes : Révélations sur le transfert avorté… d’Islam Slimani

Publié le 21 août 2022 à 18h00 par Thibault Morlain

Passé par l’AS Monaco, Islam Slimani s’apprête à faire son retour en Ligue 1. En effet, le buteur algérien est tout proche d’une arrivée du côté de Brest. Le forcing des Bretons va porter ses fruits et Slimani est attendu là-bas prochainement. Une nouvelle expérience en Ligue 1 pour l’attaquant du Sporting Portugal qui aurait également pu débarquer au FC Nantes il y a quelques années de cela.

Cette saison, on va revoir Islam Slimani en Ligue 1. En effet, apparu à l’AS Monaco, l’Algérien est désormais attendu du côté de la Bretagne et de Brest. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Slimani a fait l’objet d’un gros pressing de la part des Brestois, qui touchent visiblement au but. En effet, le joueur du Sporting Portugal est attendu prochainement du côté de Brest. Islam Slimani va ainsi retrouver la Ligue 1, lui qui aurait déjà pu découvrir ce championnat en 2013 dans le cadre d’un transfert au FC Nantes.

Le FC Nantes avait bouclé le transfert

Il y a quelques années de cela, Islam Slimani était proche de devenir un joueur du FC Nantes. Performant à l’époque avec la sélection algérienne et son club du CR Bélouizdad, le buteur est proche de débarquer chez les Canaris. En effet, Michel Der Zakarian se voit conseiller de recruter Slimani et ce n’est autre que Vahid Halilhodzic qui souffle cette piste aux Nantais. L’Equipe révèle ainsi que l’affaire était alors bouclée et qu’Islam Slimani était attendu en France pour signer son contrat.

Slimani déchante

Le quotidien sportif explique alors que le 5 août, l’Algérien débarque à Paris pour rejoindre les bureaux de Waldemar Kita afin de signer avec le FC Nantes. Mais cela tourne à la catastrophe pour Islam Slimani. En effet, le contrat ne convient pas à l’accord qui avait été trouvé précédemment entre les différentes parties. Le salaire est notamment considérablement revu à la baisse. De plus, le club algérien se voit seulement proposer 150 000€ pour le transfert de Slimani. Un affront pour le club local. De quoi alors faire capoter toute l’opération.

Le Sporting Portugal plutôt que Nantes

Mais Islam Slimani n’aura pas mis longtemps avant de digérer l’échec de son transfert avorté au FC Nantes. En effet, le lendemain de cette déconvenue avec les Canaris, l’Algérien s’envole pour le Portugal et la capitale, Lisbonne. Là-bas, il signe alors pour 5 ans avec le Sporting Portugal, où il fera parler tout son talent. Et quelques années plus tard, les Lisboètes réussissaient à boucler un énorme transfert avec Slimani, l’envoyant à Leicester pour 35M€. De quoi certainement donner des regrets au FC Nantes.