Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Les dessous de cet échec de Domenech sont dévoilés !

Publié le 12 janvier 2021 à 20h30 par La rédaction

Un temps annoncé au FC Nantes, Jean Lucas est finalement parti à Brest. Un gros échec pour Raymond Domenech et ce mardi, on en sait un peu plus sur les coulisses de ce dossier.

Alors qu'il ne rentrait pas dans les projets de Rudi Garcia à l'OL, Jean Lucas cherchait un nouveau point de chute pour terminer la saison. À la recherche d'un temps de jeu plus conséquent, le milieu de terrain de 22 ans avait plusieurs possibilités en Ligue 1 et Nantes figurait notamment parmi les équipes intéressées par ses services. Le natif de Rio de Janeiro aurait pu être la toute première recrue nantaise depuis la nomination de Raymond Domenech au poste d'entraîneur. Au final, c'est bien à Brest que Jean Lucas passera les six prochains mois. Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, est revenu sur l'arrivée en prêt du joueur de 22 ans.

« La bonne opportunité pour lui »

Lors de la présentation du joueur à la presse ce mardi, Grégory Lorenzi a tenté d'expliquer pourquoi Jean Lucas avait préféré le Stade Brestois au FC Nantes : « En octobre, ce n’était pas encore clair dans sa tête et les dirigeants de l’Olympique lyonnais n’avaient pas une réelle volonté de le faire partir en prêt. On ne l’a jamais laissé de côté et on a suivi son évolution. En décembre, on a évoqué le sujet avec son agent pour savoir s’il y avait une possibilité pour ce mercato. Le fait de l’avoir accompagné les six derniers mois a rendu naturelle son envie de venir à Brest, même si on avait une autre concurrence. Je ne suis pas dans une guerre en me disant qu’on passe devant Nantes ou un autre club. Peut-être que le fait qu’on ait eu de l’avance depuis cet été lui a permis de faire son choix plus facilement. Peut-être aussi qu’avec nos résultats actuels, le joueur estimait que c’était la bonne opportunité pour lui ».

« Brest est une bonne équipe »