Mercato - FC Nantes : Un premier gros échec pour le recrutement de Domenech ?

Publié le 7 janvier 2021 à 19h45 par La rédaction

Le milieu de terrain de l’OL, Jean Lucas, cherchait un autre club pour gagner un peu plus de temps de jeu. Et c’est direction Brest que le Brésilien se dirigeant. Le joueur de 22 ans devrait être prêté jusqu’à la fin de saison, sans option d'achat.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Flamengo contre 7M€, Jean Lucas n’a pour l’instant pas su s’imposer dans l’effectif de l’OL. Il voulait un nouveau club, prioritairement en Ligue 1, pour gagner un peu plus en temps de jeu. Barré par la concurrence à son poste (Paqueta, Bruno Guimaraes, Thiago Mendes, Caqueret, Aouar), le milieu de terrain de l’OL ne voulait plus passer une seconde plus sur le banc des Gones. Plusieurs clubs étaient sur le coup, Nîmes et Nantes notamment. Mais c’est finalement Brest qui aurait gagné la course au Brésilien.

Convaincu par Dall’Oglio