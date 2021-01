Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Encore attaqué sur son arrivée, Domenech répond clairement !

Publié le 23 janvier 2021 à 4h30 par A.M.

Sèchement critiqué par Eric Carrière, Raymond Domenech a une nouvelle fois répondu au sujet de son arrivée au FC Nantes.

Ancien joueur du FC Nantes, Eric Carrière s'est prononcé sur l'arrivée de Raymond Domenech sur le banc des Canaris. Et comme beaucoup, le consultant Canal+ a critiqué ce choix. « Mais Domenech ou un autre, quand on a bientôt 70 ans, c'est difficile de dire qu'on construit. Je le connais très peu. Ce que je vois de lui c’est qu’il aime être sur le devant de la scène. Il peut permettre au club de se sauver, car il y a plus faible que Nantes. Mais ensuite ? Pour aller où ? », s'interroge-t-il au micro de Canal+. Devant les médias, Raymond Domenech lui a répondu.

«Je vais lui prouver qu'il a tort»