Mercato : Fake news pour ce transfert, l’OM veut saisir la justice !

Arrivé il y a un an et demi à l’OM, Azzedine Ounahi serait poussé vers la sortie. Medhi Benatia l’aurait même menacé afin de le forcer à quitter le club, où il a encore trois ans de contrat. Une information depuis démentie et la direction olympienne envisagerait même des actions judiciaires.

Révélation de la Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi n’a pas vraiment répondu aux espoirs placés en lui depuis son arrivée à l’OM en janvier 2023. L’international marocain (30 sélections) est régulièrement annoncé sur le départ et selon Le 360 Sport, Medhi Benatia l’aurait même menacé afin de le pousser à partir.

Ounahi n’a pas été menacé par Benatia

Une information démentie par le journaliste Hakim Zhouri, qui a contacté l’agent d’Azzedine Ounahi. Ce que confirme La Minute OM, qui indique que le milieu de terrain âgé de 24 ans ne serait pas sur le départ, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM.

L’OM envisage des actions en justice

Azzedine Ounahi aurait tout de même réfléchi à un départ pour le Moyen-Orient en fin de saison dernière, avant de se rétracter. En ce qui concerne les supposées menaces de Medhi Benatia, l’OM envisagerait de saisir la justice afin de prévenir toutes calomnies à l’encontre de ses dirigeants.