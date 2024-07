Mercato - OM : Benatia menace un joueur, son transfert est imminent !

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM est en train de réaliser une révolution au sein de son effectif. Beaucoup de joueurs vont rejoindre le club phocéen, mais beaucoup vont partir également. Au rayon des départs, Azzedine Ounahi a de grandes chances d’être le prochain. Ce dernier aurait été menacé par Medhi Benatia qui l’a forcé à quitter Marseille.

Après une période d’instabilité récente, notamment du fait du passage de nombreux coachs, l’OM souhaite retrouver un peu de calme. Pour y arriver, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. L’Italien s’est engagé pour trois saisons et il aura pour mission de ramener le club phocéen tout en haut du classement en Ligue 1. Pour le moment, l’ancien coach de Brighton a déjà enregistré l’arrivée de trois renforts, puisque Lilian Brassier, Mason Greenwood et Ismaël Koné se sont engagés avec l’OM. Au rayon des départs, Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha et Illiman Ndiaye ont été vendus par Marseille.

Ounahi pourrait quitter l’OM

Le prochain à quitter l’OM pourrait bien être Azzedine Ounahi. En effet, d’après les informations du média marocain Le 360 Sport, le milieu de terrain serait tout proche de s’engager avec un club qatari. L’opération pourrait même être bouclée dès ce vendredi.

Medhi Benatia aurait menacé Ounahi

Toujours selon Le 360 Sport, le départ d’Azzedine Ounahi aurait notamment été souhaité par Medhi Benatia. Le conseiller sportif de l’OM aurait même menacé le milieu de terrain pour le forcer à partir, comme l’a affirmé l’entourage du joueur. « Benatia a forcé la main à Ounahi, jouant un rôle toxique dans ce dossier, allant jusqu’à le menacer de le mettre à l’écart en l’empêchant de jouer s’il refusait de jouer au Qatar. » Des déclarations qui si elles s’avèrent véridiques ne manqueront pas de faire réagir. Arrivé en 2023 à Marseille, Azzedine Ounahi n’aura jamais réussi à s’imposer clairement. L’ancien Angevin a disputé 44 matches avec le club phocéen, pour seulement trois buts.