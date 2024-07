Mercato : En pleine galère, l’OM active trois pistes pour son gardien

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’une porte de sortie est espérée pour Pau Lopez après son départ avorté à Côme, l’OM de son côté continue ses recherches au poste de gardien. En ce sens, la direction olympienne a pris des renseignements à propos de Timon Wellenreuther, évoluant à Feyenoord, mais a également activé deux autres pistes.

L’OM a encore un gros chantier à régler avant la reprise de la Ligue 1 le 18 août prochain. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants marseillais sont en quête d’un nouveau gardien afin de compenser le départ attendu de Pau Lopez (29 ans). En ce sens, une nouvelle piste a été activée, celle menant à Timon Wellenreuther, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Feyenoord.

L’OM apprécie le profil de Wellenreuther

Comme indiqué par les journalistes Matteo Moretto et Fabrizio Romano, le gardien âgé de 28 ans est une des options de l’OM au poste de gardien. Ce que confirme L'Équipe, qui précise en revanche que son arrivée n’est pas imminente. Proposé par la cellule de recrutement, le profil de Timon Wellenreuther plaît à l’OM, mais les contacts ont été initiés récemment.

Deux autres pistes activées

Selon L’Équipe, l’OM travaille en parallèle sur deux autres dossiers, en plus de Timon Wellenreuther. La direction olympienne espère dans le même temps trouver une nouvelle porte de sortie à Pau Lopez, dont le départ à Côme a été avorté, et veut récupérer entre 6 et 8M€ avec son transfert.