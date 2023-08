Mercato : En direct, Riolo se lâche sur un transfert du PSG

Thomas Bourseau

Ces dernières heures ont été décisives pour le transfert de Bradley Barcola. Comme affirmé par Le Parisien, les positions du PSG et de l’OL se seraient considérablement rapprochées mardi soir et une offre de 45M€ hors bonus. Le Paris Saint-Germain boucle un énième renfort offensif lors de ce mercato estival. Éditorialiste pour RMC, Daniel Riolo ne s’est pas montré emballé par l’opération.

Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé… et maintenant Bradley Barcola ? Force est de constater que le conseiller football Luis Campos était déterminé à redessiner les contours du secteur offensif du PSG en ce mercato estival. En attestent les mouvements du Paris Saint-Germain à cette intersaison sur le marché des transferts. Que ce soit Le Parisien , L’Equipe et d’autres médias, la tendance est claire : Bradley Barcola va devenir un joueur du PSG avant la clôture du mercato le 1er septembre à 23h59.

«Barcola, six mois, c’est assez cher»

Le PSG semble avoir trouvé un accord avec l’OL pour une indemnité de transfert à 45M€, sans compter les divers bonus convenus entre les parties concernées. L’ailier français de 20 ans pourrait même être dans le groupe parisien à Lyon dimanche pour OL – PSG. Mais Daniel Riolo n’est pas convaincu du bien-fondé d’une telle opération pour le PSG comme il l’a fait savoir à l’ After Foot mercredi. « Barcola, six mois (au haut-niveau, ndlr), c’est assez cher. On voit en lui un génie. J’avoue que je n’ai pas vu tout ce potentiel mais peut-être qu’on le verra. Sur Rongier à l’époque (à son arrivée à l'OM), je ne pensais pas qu’il était si fort. Peut-être que Barcola est très fort et je ne sais pas. On est sur un gros transfert pour un joueur qui quitte Lyon où je crois qu’il ne voulait plus être ».

«Certains avaient peut-être intérêt à ce qu’il parte»