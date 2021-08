Foot - Mercato

Mercato : Deschamps bientôt prolongé chez les Bleus ? Le Graët répond !

Publié le 30 août 2021 à 8h32 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en décembre 2022 avec l’équipe de France, Didier Deschamps pourrait potentiellement être amené à prolonger avant la début de la prochaine Coupe du Monde selon Noël Le Graët.