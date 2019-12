Foot - Mercato

Mercato : Déjà un gros transfert pour Marcus Thuram ?

Publié le 22 décembre 2019 à 15h49 par La rédaction mis à jour le 22 décembre 2019 à 15h50

Marcus Thuram a brillé du côté du Borussia Mönchengladbach pour ses premiers mois en Allemagne. Au point d’attirer l’oeil du Borussia Dortmund de Lucien Favre, qui aurait commencé à se renseigner au sujet de l’attaquant français.