Mercato de folie à l'OM, un grand ménage annoncé

La saison de Ligue 1 touche à sa fin et forcément, les regards sont tournés vers le mercato estival à venir. Lors des précédentes fenêtres de recrutement, l'OM a toujours été très actif. La question est alors de savoir ce que prépare Pablo Longoria. Et visiblement, au rayon des départs, l'effectif d'Igor Tudor risque de connaitre de nombreux changements.

Avec 5 points de retard sur le RC Lens à deux journées de la fin, l'OM se dirige vers une 3ème place en Ligue 1. Rien ne dit donc que le club phocéen sera en Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi avoir un impact sur le mercato estival à venir ? La réponse sera connue dans les semaines à venir. En attendant, Pablo Longoria serait déjà au travail à l'OM, préparant notamment un gros ménage.

Ça va bouger à l'OM

Bien que l'effectif d'Igor Tudor à l'OM ne soit pas énormément fourni, il va y avoir du mouvement sur la Canebière. En effet, dans le sens des départs, de nombreux joueurs risquent de faire leurs valises dans les semaines à venir. Selon les informations dévoilées par La Provence ce lundi, l'OM tablerait sur une dizaine de départs.

Qui fera ses valises ?

Reste maintenant à savoir qui quittera l'OM cet été. Prêtés, Nuno Tavares, Eric Bailly et Issa Kaboré ne devraient pas être conservés. Il y a également les cas de Dimitri Payet et Matteo Guendouzi, pas dans les plans d'Igor Tudor, qui devraient être vendus durant le mercato. Affaire à suivre...