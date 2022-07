Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo est dans une impasse pour son transfert

Publié le 28 juillet 2022 à 18h30 par Thibault Morlain

Si Cristiano Ronaldo est encore un joueur de Manchester United aujourd’hui, il pourrait bien ne plus l’être dans les semaines à venir. En effet, sur ce marché des transferts, le Portugais fait tout pour faire ses valises et rejoindre un club qui disputer la Ligue des Champions. Toutefois, Manchester United ferme la porte à un départ et trouver un point de chute est compliqué pour Cristiano Ronaldo. Où pourrait-il alors rebondir ? Des précisions ont été apportées à ce sujet.

Revenu à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo pourrait déjà s’en aller. En effet, le Portugais ferait actuellement le forcing auprès de sa direction pour faire ses valises. Les Red Devils ne joueront en effet pas la Ligue des Champions et CR7 veut disputer la plus belle des compétitions européennes. Alors que ce feuilleton anime le marché des transferts, la question est de savoir quel pourrait être le prochain club de Cristiano Ronaldo. Atlético de Madrid, Chelsea, Bayern Munich… Pour le moment, les échecs se sont multipliés pour le quintuple Ballon d’Or.

CR7 veut quitter Manchester United

Où jouera donc Cristiano Ronaldo pour la saison à venir ? A l’occasion de sa chronique pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a fait le point sur le joueur de Manchester United, confiant : « Cristiano Ronaldo et son agent ont réitéré qu’il voulait quitter le club. Mendes continuer de pousser pour que Ronaldo rejoigne des clubs comme le Bayern Munich ou l’Atlético de Madrid, bien que les deux clubs l’ont repoussé publiquement et en privé ». Comme l’a expliqué le journaliste, Chelsea, surtout Thomas Tuchel, aurait également recalé Cristiano Ronaldo : « Chelsea est devenu calme, Thomas Tuchel ayant rejeté l’opportunité de le signer ».



« Aucun club en Italie n’a pris contact »

Les échecs se multiplient donc pour Cristiano Ronaldo. Et l’ancien de la Juventus devrait également faire une croix sur un possible retour en Italie. Bien qu’il a été question d’un possible intérêt de Naples, Fabrizio Romano a poursuivi en expliquant : « Aucun club en Italie n’a pris contact avec Cristiano Ronaldo jusqu’à présent ».

Une destination exotique pour Cristiano Ronaldo ?