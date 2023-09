Mercato : Coup de tonnerre au Real Madrid… à cause de Benzema ?

Thomas Bourseau

Pourtant proche d'une prolongation, Karim Benzema a finalement quitté le Real Madrid en tant qu’agent libre à l’intersaison avant de rejoindre Al-Ittihad en Arabie saoudite. De quoi laisser le club merengue démuni alors que le feuilleton Kylian Mbappé n’a une nouvelle fois pas tourné en sa faveur. Les plans madrilènes ont été mis à mal. Explications.

Tout portait à croire que Karim Benzema allait rempiler pour une saison de plus. Mais au final, le Ballon d’or 2022 s’est lancé un nouveau challenge à Al-Ittihad, laissant le Real Madrid sans numéro 9. Joselu a débarqué et selon The Athletic, les dirigeants du club merengue sauraient depuis cet été que l’Espagnol allait devoir être utilisé plus que prévu.

«Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'a pas d'autres options»

Car en effet, Kylian Mbappé n’a toujours pas quitté le PSG pour le Real Madrid, forçant Carlo Ancelotti à revoir ses plans et notamment depuis la blessure de Vinicius Jr il y a trois semaines de cela. Pendant la trêve hivernale, l’entraîneur du Real Madrid aurait décidé de miser sur Joselu et un de ses proches a d’ailleurs fait passer le message suivant au média. « Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'a pas d'autres options ».

Après Benzema, il recale l'Arabie Saoudite pour le Real Madrid https://t.co/uY1t3WhRvJ pic.twitter.com/HoEfo8ohdT — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Le clan Joselu lucide : «c'est clair que ce n'est pas un attaquant comme Benzema»