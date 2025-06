Mercato : Coup de tonnerre à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, la priorité de l'OM sur le mercato est très claire puisque la direction marseillaise espère bien renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, CJ Egan-Riley a déjà signé, mais l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque les noms d'Aymeric Laporte et de Facundo Medina circulent avec insistance. Mais Daniel Riolo jette un froid.

Riolo jette un froid pour Laporte et Medina « Que ce soit le chantier prioritaire, je le comprends. Je n’entends plus par contre parler d’Aymeric Laporte. Alors que selon moi c’était un dossier qui était bouclé, puisque lui voulait venir et que je pense que ça serait une bonne nouvelle pour l’OM. Idem pour Medina, on en entend beaucoup parler et là récemment on m’a dit qu’il y avait un peu le pied sur le frein et que ce n’était pas aussi évident que cela. Évidemment que si Lens annonce des prix de malade, il y ait de l’attente car tu es dans une posture de négociation. Mais ça serait deux bonnes recrues qui seraient le début d’un très bon chantier pour le secteur défensif », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.