Mercato - Chelsea : Thomas Tuchel fonce sur un international français !

Publié le 25 avril 2022 à 23h40 par La rédaction mis à jour le 25 avril 2022 à 23h41

A la recherche d’un nouvel attaquant en vue de la prochaine saison à Chelsea, Thomas Tuchel ciblerait Marcus Thuram.