Foot - Mercato

Mercato : Cette annonce fracassante sur l'avenir de Martial !

Publié le 24 mai 2022 à 22h32 par Dan Marciano

Président du FC Séville, José Castro a annoncé le retour d'Anthony Martial à Manchester United. L'international français était prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison.

Arrivé au FC Séville en janvier dernier sous la forme d'un prêt de six mois sans option d'achat, Anthony Martial n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau en Espagne. Président du club andalou, José Castro a reconnu que le joueur avait déçu. Martial devrait retourner à Manchester United la saison prochaine. « Ça ne peut pas être autrement, on a fait un effort important, un joueur qui a montré sa valeur mais qui n'a pas su s'adapter, il a eu plusieurs blessures. C'était un pur prêt et il reviendra à United. Il n'a pas joué comme nous le voulions, je ne veux pas dire que je n'ai pas essayé, mais les choses n'ont pas marché » a confié le responsable dans un entretien accordé à Canal Sur Radio.