Mercato : C’est imminent, le PSG boucle le transfert tant attendu !

Pierrick Levallet

Les prochains jours vont être très intéressants à suivre pour le PSG sur le mercato. Le club de la capitale est en train de finaliser le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Les dirigeants parisiens doivent encore se mettre d’accord avec Naples. Un terrain d’entente ne devrait d’ailleurs plus tarder à être trouver entre les deux formations.

Le PSG est en train de boucler un transfert tant attendu sur le mercato. En effet, le club de la capitale est passé à la vitesse supérieure dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien a réclamé son départ de Naples, ce qui a ouvert la porte aux Rouge-et-Bleu sur le marché des transferts. L’ailier de 23 ans se serait d’ailleurs déjà mis d’accord avec les pensionnaires de la Ligue 1.

Un transfert à 80M€ pour Kvaratskhelia, mais des tensions émergent ! Que se passe-t-il vraiment au PSG ? 🔥

➡️ https://t.co/b0kd8EBc1K pic.twitter.com/7FAXN410iF — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 13, 2025

Accord imminent entre Naples et le PSG pour Kvaratskhelia

Il ne manque plus que le PSG et Naples s’entendent sur les modalités du transfert pour mettre un terme au feuilleton. Et ils ne devraient plus tarder à trouver un terrain d’entente. D’après les informations de Relevo, un accord pourrait être déniché dans la semaine pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG va lâcher un maximum de 80M€

Ce ne serait donc plus qu’une question de temps avant que la star géorgienne ne devienne officiellement un joueur du PSG. La formation parisienne devrait lâcher entre 70 et 80M€ pour s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia. Son transfert semble en tout cas imminent. Les prochains jours risquent d’être animés sur le mercato.